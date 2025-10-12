PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - Kradfahrer stürzt bei Notbremsung

Lippe (ots)

(LW) Am Freitagnachmittag gegen 15.15 Uhr befuhr ein 62-jähriger Kradfahrer aus Detmold mit seiner Harley Davidson die Straße Hellweg in Fahrtrichtung Detmold. Dabei registrierte er einen Pkw zu spät, dessen Fahrer nach links in die Straße Hellenburg abbiegen wollte. Als der Kradfahrer die Absicht des Pkw-Fahrers erkannte, führte er eine Gefahrenbremsung durch, um einen Auffahrunfall zu vermeiden. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Krad und stürzte auf die Fahrbahn. Mit leichten Verletzungen wurde er mittels eines Rettungswagens dem Klinikum in Detmold zugeführt. Zu einer Kollision mit dem Pkw kam es nicht. Am Krad entstand Sachschaden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

  • 10.10.2025 – 19:34

    POL-LIP: Detmold/Kreis Lippe - Öffentlichkeitsfahndung nach 17-Jährigem beendet.

    Lippe (ots) - Der seit dem 06.10.2025 vermisst gemeldete 17‑Jährige aus Detmold ist eigenständig nach Hause zurückgekehrt. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Wir danken Medien und Bevölkerung ausdrücklich für die tatkräftige Unterstützung bei der Suche. Aus Rücksicht auf die Persönlichkeitsrechte des Jugendlichen bitten wir, ...

  • 10.10.2025 – 10:43

    POL-LIP: Kalletal. Böschung hinunter geschleudert.

    Lippe (ots) - In der Straße Elend (B 238) kam ein Autofahrer am Donnerstagvormittag (09.10.2025) von der Fahrbahn ab, weil er nach ersten Erkenntnissen zu schnell unterwegs war. Der 83-Jährige aus dem Kalletal fuhr gegen 11 Uhr mit seinem Dacia Duster in Richtung Dalbke. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über seinen Wagen, der sich zunächst drehte und anschließend eine Böschung hinunterstürzte und schließlich ...

