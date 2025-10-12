Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - Zu zweit mit Pedelec gestürzt

Lippe (ots)

(LW) Am Samstagnachmittag gegen 15.35 Uhr befuhren zwei 15-jährige Mädchen aus Lage mit einem Pedelec die Unterführung zwischen Bahnhofstraße und Lemgoer Straße in Richtung der Lemgoer Straße. Eines der Mädchen saß dabei auf dem Gepäckträger des Pedelecs. Keines der Mädchen trug einen Fahrradhelm. In der Unterführung verlor die Fahrradlenkerin die Kontrolle über das Pedelec und es kam zum Sturz. Während die "Mitfahrerin" nur leichte Verletzungen erlitt, musste die Fahrradlenkerin schwerverletzt mit einem Rettungswagen ins Klinikum Detmold eingeliefert werden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat Detmold unter der Telefonnummer 05231.6090 in Verbindung zu setzen.

