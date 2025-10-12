PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - Zu zweit mit Pedelec gestürzt

Lippe (ots)

(LW) Am Samstagnachmittag gegen 15.35 Uhr befuhren zwei 15-jährige Mädchen aus Lage mit einem Pedelec die Unterführung zwischen Bahnhofstraße und Lemgoer Straße in Richtung der Lemgoer Straße. Eines der Mädchen saß dabei auf dem Gepäckträger des Pedelecs. Keines der Mädchen trug einen Fahrradhelm. In der Unterführung verlor die Fahrradlenkerin die Kontrolle über das Pedelec und es kam zum Sturz. Während die "Mitfahrerin" nur leichte Verletzungen erlitt, musste die Fahrradlenkerin schwerverletzt mit einem Rettungswagen ins Klinikum Detmold eingeliefert werden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat Detmold unter der Telefonnummer 05231.6090 in Verbindung zu setzen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 12.10.2025 – 10:00

    POL-LIP: Horn-Bad Meinberg - Dieb auf frischer Tat erwischt und eingesperrt

    Lippe (ots) - (LW) Am Freitagabend gegen 19.35 Uhr beobachtete ein Zeuge, dass ein 38-jähriger Mann aus Horn an einem Gartenbaubetrieb an der Wilberger Straße einen Container öffnete. Dieser dient dem Unternehmen als Lager, unter anderem für Werkzeuge. Als der Zeuge sah, dass der Mann offenbar beabsichtigte, diverse Gegenstände zu entwenden, schloss er hinter ...

    mehr
  • 12.10.2025 – 09:59

    POL-LIP: Dörentrup - Folgenreiches Ausweichmanöver

    Lippe (ots) - (LW) Am Samstagmorgen gegen 10.35 Uhr befuhr eine 35-jährige Frau mit ihrem Renault die Farmbecker Straße. Nach eigenen Aussagen wich sie einem die Fahrbahn querenden Wildtier aus und verlor dabei die Kontrolle über ihren Pkw. Sie kam von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Polizeiwache Lemgo fest, dass die Unfallbeteiligte unter Alkoholeinfluss ...

    mehr
  • 12.10.2025 – 09:58

    POL-LIP: Lage - Tageswohnungseinbruch

    Lippe (ots) - (LW) Im Laufe des Freitagnachmittages verschafften sich bislang unbekannte Täter durch Aufbrechen des Türschlosses Zutritt zu einer Wohnung in der Gorch-Fock-Straße. Sie durchsuchten die gesamte Wohnung und öffneten sämtliche Schränke und sonstigen Behältnisse. Zur Tatbeute liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Zeugen, denen am Freitagnachmittag verdächtige Personen im Bereich der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren