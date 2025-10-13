PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Verkehrsunfallflucht - Verursacher gesucht.

Lippe (ots)

In der Schloßstraße kam es am Samstagabend (11.10.2025) gegen 19:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Unfallbeteiligter davonfuhr. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr ein 64-jähriger Bad Salzufler mit seinem schwarzen Audi in Fahrtrichtung Lagesche Straße. An der Einmündung Schülerstraße kollidierte er mit einem geparkten BMW, nachdem er einem anderen Auto ausgewichen war, das nach links in die besagte Einmündung abbog und dabei auf die Gegenfahrbahn geriet. Das Fahrzeug konnte nicht beschrieben werden. Der Sachschaden wird auf 7500 Euro geschätzt.

Wer den Verkehrsunfall beobachtet hat und Hinweise auf den Unfallhergang oder einen weiteren Beteiligten geben kann, informiert bitte das Verkehrskommissariat, Telefon 05231 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Dr. Laura Merks
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

