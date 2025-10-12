PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-LIP: Bad Salzuflen - Betrunken und ohne Führerschein Unfall gebaut

Lippe (ots)

(rp) Ein 43 - jähriger Fahrzeugführer aus Bad Salzuflen befuhr am Samstagabend, gegen 17:25 Uhr, die Salzufler Straße in Bad Salzuflen in Fahrtrichtung Vlothoer Straße. Im Bereich einer Baustelle kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte mehrere Baustellenschrankenzäune. Der Subaru kam erst im Graben zum Stehen. Ein Baustellenelement schleuderte zudem in den Gegenverkehr und beschädigte dort einen entgegenkommenden Toyota. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme fiel den Polizeibeamten jedoch auf, dass der Unfallverursacher unter dem Einfluss von Alkohol stand und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Ihm wurde in der Folge eine Blutprobe entnommen. Der stark beschädigte Subaru musste abgeschleppt werden. Den Unfallverursacher erwartet nun ein Strafverfahren.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

