POL-NOM: Diebstahl einer Rüttelplatte(Baustellen-Diebstahl)

Northeim (ots) - LANDKREIS NORTHEIM (Wol) Im gab es in der letzten Zeit Anzeigen oder Flyer in Tages- oder Wochenzeitungen, bei denen Pelz- oder Goldankauf beworben wurde. Auch z.B. im Landkreis Goslar gab es solche Anzeigen, welche auch bundesweit vorkommen. Aufgrund der Anzeigen für solche Ankäufe in Goslar, hat ...

mehr