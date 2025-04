Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Dubiose Angebote um Pelz-, Antiquitäten- und Goldankauf Vorsicht - auch Betrüger geben Zeitungsanzeigen auf oder werben mit Flyern

Northeim (ots)

LANDKREIS NORTHEIM (Wol)

Im gab es in der letzten Zeit Anzeigen oder Flyer in Tages- oder Wochenzeitungen, bei denen Pelz- oder Goldankauf beworben wurde. Auch z.B. im Landkreis Goslar gab es solche Anzeigen, welche auch bundesweit vorkommen. Aufgrund der Anzeigen für solche Ankäufe in Goslar, hat die Polizei Goslar einen Warnhinweis veröffentlicht, welchem wir uns als Polizei Northeim anschließen.

Pressemitteilung der Polizei Goslar: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56518/6002308

