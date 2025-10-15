Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe. Kleinkraftradfahrer flüchtet vor Verkehrskontrolle und verunfallt.

Lippe (ots)

Am Dienstagmorgen (14.10.2025) wollte ein Streifen-Team auf der Eckendorfer Straße einen Jugendlichen auf einem Kleinkraftrad anhalten, der mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Der 16-Jährige fuhr deutlich zu schnell über die Herforder Straße, die Anhaltesignale des nachfolgenden Streifenwagens missachtete er.

Auf der Jahnstraße musste er nach bisherigen Erkenntnissen aufgrund der Fahrbahnbeschaffenheit abbremsen. Er geriet ins Schlingern und stürzte. Dabei wurde der Jugendliche leicht verletzt. Er wurde Erziehungsberechtigten übergeben.

Vermutlich wurden technische Veränderungen an dem Kleinkraftrad vorgenommen. Das Fahrzeug sowie der Führerschein des Jugendlichen aus Lage wurden sichergestellt.

