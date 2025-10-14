POL-LIP: Kreis Lippe. ROADPOL "Focus on the Road" - Jeder siebte Fahrer abgelenkt.
Lippe (ots)
In der vergangenen Woche (6.-12.10.2025) führte die Kreispolizeibehörde Lippe umfangreiche Verkehrskontrollen im Rahmen der europaweiten ROADPOL-Kampagne gegen Ablenkung am Steuer durch.
Die Bilanz:
An 101 Kontrollstellen überprüften die Beamten 953 Fahrzeuge und stellten fest:
- 129 Verstöße wegen unerlaubter Handynutzung
- 29 Gurtverstöße
- 3 Fälle von Diebesgut
- 1 Drogenfund
Die ernüchternde Realität: Fast jeder siebte kontrollierte Fahrer nutzte sein Handy illegal.
Bei Tempo 50 legen Sie in drei Sekunden Handynutzung rund 40 Meter im Blindflug zurück - mehr als genug Strecke, um Leben zu gefährden oder zu beenden.
Behalten Sie die Straße im Blick und die Hände am Lenkrad. Immer.
