Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe. ROADPOL "Focus on the Road" - Jeder siebte Fahrer abgelenkt.

Lippe (ots)

In der vergangenen Woche (6.-12.10.2025) führte die Kreispolizeibehörde Lippe umfangreiche Verkehrskontrollen im Rahmen der europaweiten ROADPOL-Kampagne gegen Ablenkung am Steuer durch.

Die Bilanz:

An 101 Kontrollstellen überprüften die Beamten 953 Fahrzeuge und stellten fest:

   -	129 Verstöße wegen unerlaubter Handynutzung
   -	29 Gurtverstöße
   -	3 Fälle von Diebesgut
   -	1 Drogenfund

Die ernüchternde Realität: Fast jeder siebte kontrollierte Fahrer nutzte sein Handy illegal.

Bei Tempo 50 legen Sie in drei Sekunden Handynutzung rund 40 Meter im Blindflug zurück - mehr als genug Strecke, um Leben zu gefährden oder zu beenden.

Behalten Sie die Straße im Blick und die Hände am Lenkrad. Immer.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

