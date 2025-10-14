Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe. ROADPOL "Focus on the Road" - Jeder siebte Fahrer abgelenkt.

Lippe (ots)

In der vergangenen Woche (6.-12.10.2025) führte die Kreispolizeibehörde Lippe umfangreiche Verkehrskontrollen im Rahmen der europaweiten ROADPOL-Kampagne gegen Ablenkung am Steuer durch.

Die Bilanz:

An 101 Kontrollstellen überprüften die Beamten 953 Fahrzeuge und stellten fest:

- 129 Verstöße wegen unerlaubter Handynutzung

- 29 Gurtverstöße

- 3 Fälle von Diebesgut

- 1 Drogenfund

Die ernüchternde Realität: Fast jeder siebte kontrollierte Fahrer nutzte sein Handy illegal.

Bei Tempo 50 legen Sie in drei Sekunden Handynutzung rund 40 Meter im Blindflug zurück - mehr als genug Strecke, um Leben zu gefährden oder zu beenden.

Behalten Sie die Straße im Blick und die Hände am Lenkrad. Immer.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell