Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Diebe schlagen Schaufensterscheibe ein.

Lippe (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (14./15.10.2025) schlugen Unbekannte die Schaufensterscheibe eines Kiosks in der Langen Straße ein und entwendeten ausgestellte Ware. Ein Anwohner bemerkte den Einbruch. Als die zwei Tatverdächtigten bemerkten, dass sie entdeckt wurden, flüchteten sie in einem Kleinwagen in unbekannte Richtung. Bislang ist unklar, was genau gestohlen wurde und wie hoch der Schaden ist. Sachdienliche Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat 6, Telefon 05231 6090.

