POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/BAB5: Auto auf Autobahn in Vollbrand - Vollsperrung, PM Nr.2
Rhein-Neckar-Kreis (ots)
Nachdem am Donnerstagmittag gegen 13:15 Uhr ein Nissan auf der A5 in Fahrtrichtung Karlsruhe kurz vor dem Autobahnkreuz Weinheim in Vollbrand geriet, konnte der linke Fahrstreifen wieder für den Verkehr freigegeben werden. Die Löscharbeiten der Feuerwehr Weinheim dauern weiterhin an. Verletzt wurde durch das Feuer niemand.
