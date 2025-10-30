Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Gaiberg/Rhein-Neckar-Kreis: Diebe brechen in Garage ein - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstag hörte um kurz vor 2:45 Uhr die Bewohnerin eines Anwesens im Otto-Wiesner-Weg wie mitten in der Nacht das Tor ihrer Garage geöffnet wurde. Als sie nachsah, bemerkte sie drei unbekannte Personen, die sich in der Garage aufhielten. Als sie jene ansprach, flohen die drei sofort. Später musste die Frau feststellen, dass aus der Garage zwei Kettensägen im Wert von 500 Euro gestohlen wurden. Wie es der Tätergruppe gelang, das Garagentor zu öffnen, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen des Polizeireviers Neckargemünd. Die Polizei bittet Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Polizeirevier Neckargemünd unter der Telefonnummer 06223/ 9254-0 zu melden.

Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

1. Person (weiblich)

- hellhäutig - zierlicher Körperbau - etwa 160 cm groß - braune schulterlange Haare - grauer Kapuzenpullover mit übergezogener Kapuze

2. Person (männlich)

- kräftiger Körperbau - 180 bis 190 cm groß - schwarze Steppjacke - kurze dunkle Haare - trug eine Kappe auf dem Kopf - führte eine Stabtaschenlampe mit sich

3. Person (männlich)

- circa 175 cm groß - dunkel gekleidet

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell