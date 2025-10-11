Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, 11.10.2025

Aurich/Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Ihlow - Streit um ein Fahrrad eskaliert

Am Freitagabend, gegen 21:30 Uhr, wurde ein 16-jähriger Auricher auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Friesenstraße vermeintlich grundlos von einem 27-jährigen Ihlower mit der Faust geschlagen, zu Boden geschubst und beleidigt. Der Täter hielt dem Opfer vor, zuvor ohne sein Einverständnis mit seinem Fahrrad eine Runde über den dortigen Parkplatz gedreht zu haben. Gegen beide Personen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Das Opfer wurde leicht verletzt und im Krankenhaus behandelt.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfallverursacher entfernt sich unerlaubt

Am Freitag wurde in der Zeit von 06:30 Uhr bis 17:00 Uhr, an der Esenser Straße, Höhe Hausnummer 7, ein schwarzer Kia Optima mit Auricher Kennzeichen beschädigt. Der Schaden befindet sich hierbei an der hinteren, linken Fahrzeugseite. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich zu melden.

Aurich - Missachtetes Rotlicht führt zu schwerem Unfall

Am Freitagabend ereignete sich gegen 20:25 Uhr an der Kreuzung Emder Straße/Julianenburger Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Transporter. Nach ersten Erkenntnissen befuhr die 85-jährige Fahrerin des Pkw die Julianenburger Straße in Richtung Emder Straße und bog trotz rot zeigender Lichtzeichenanlage nach links in die Emder Straße ein. Hierbei kam aus zum Zusammenstoß mit dem Transporter eines von links kommenden 25-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurden die 85-jährige Autofahrerin leicht und ihr 86-jähriger Beifahrer schwer verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich, sie mussten abgeschleppt werden. Durch ausgetretene Betriebsstoffe wurde die Fahrbahn verunreinigt und musste von einer Fachfirma gereinigt werden.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

-keine presserelevanten Ereignisse-

Verkehrsgeschehen

Dornum - Lkw fährt gegen Wohnhaus

In der Enno-Hektor-Straße ist es am Freitag gegen 13:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Nach bisherigen Ermittlungen und ersten Zeugenangaben touchierte ein Lkw ein Wohnhaus und beschädigte dort Teile der Windfeder des Daches. Der Lkw-Fahrer soll sich anschließend vom Unfallort entfernt haben, ohne sich um die weitere Schadensregulierung zu kümmern. Der Vorfall ist durch einen aufmerksamen Zeugen beobachtet worden, der sich das Kennzeichen des Lkw (Zulassungsbezirk Traunstein, TS) notiert und die Geschädigte in Kenntnis gesetzt hat. Die hinzugerufene Polizei hat jetzt die Ermittlungen übernommen. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Norden zu melden (Tel. 04931-9210).

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

-keine presserelevanten Ereignisse-

Verkehrsgeschehen

Neuschoo - Betrunkener Autofahrer

Die Polizei kontrollierte in der Nacht von Freitag auf Samstag einen Autofahrer in Neuschoo. Der 48-jährige Mann aus Holtgast fuhr gegen 01:30 Uhr mit seinem VW Polo auf dem Ricklefsweg in Neuschoo. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1 Promille. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Sein Führerschein wurde sichergestellt und ihm eine Blutprobe entnom

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell