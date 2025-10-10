Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Friedeburg - Autofahrer kam von Fahrbahn ab

Ein Autofahrer ist am Donnerstagabend in Friedeburg mit einem Baum kollidiert. Der 41-Jährige fuhr gegen 23 Uhr mit einem Volvo auf der Friedeburger Hauptstraße in Richtung B 436 und wollte offenbar einem entgegenkommenden Autofahrer ausweichen. Er kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte mit der Beifahrerseite einen Baum. Es entstand Sachschaden. Der 41-Jährige blieb unverletzt. Der andere Autofahrer setzte seine Fahrt in Richtung Heseler Hauptstraße unerlaubt fort. Hinweise nimmt die Polizei unter 04462 9110 entgegen.

Brandgeschehen

Wittmund - Pkw in Brand geraten

Auf einem Parkplatz in der Sielstraße in Wittmund ist in der Nacht zu Freitag ein Feuer ausgebrochen. Aus noch ungeklärter Ursache geriet vor einem Mehrfamilienhaus ein Pkw in Brand. Die Einsatzkräfte wurden um kurz nach Mitternacht alarmiert. Die Flammen griffen im weiteren Verlauf auf zwei weitere Autos über, die ebenfalls auf dem Parkplatz standen. Der entstandene Sachschaden liegt im fünfstelligen Euro-Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 04462 9110 zu melden.

