PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Aurich/Wittmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Lkw-Tank aufgebrochen
Marienhafe - Unfallflucht auf Parkplatz
Rechtsupweg - Unfallflucht auf Parkplatz
Großheide - Unfallflucht

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Lkw-Tank aufgebrochen

Unbekannte haben in Aurich den Tank eines geparkten Lkw aufgebrochen. Zwischen vergangenem Donnerstag und diesem Mittwoch öffneten die Täter auf einem Parkplatz am Pferdemarkt gewaltsam den Tank eines Lkw und entwendeten diverse Liter Kraftstoff. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Marienhafe - Unfallflucht auf Parkplatz

Zeugen einer Unfallflucht sucht die Polizei in Marienhafe. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte am Mittwoch zwischen 12.50 Uhr und 20 Uhr vor einem Verbrauchermarkt in der Rosenstraße einen grauen VW Beetle im Frontbereich. Der Unfallverursacher verließ die Örtlichkeit, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Rechtsupweg - Unfallflucht auf Parkplatz

Auf einem Parkplatz an der Hauptstraße in Rechtsupweg kam es zu einer Unfallflucht. Am Dienstag zwischen 19 Uhr und 20.30 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vor dem Gebäude einer Fahrschule einen grauen Seat Cupra. Es entstand ein Schaden im vierstelligen Euro-Bereich. Der Verursacher flüchtete unerlaubt. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Großheide - Unfallflucht

Eine Unfallflucht hat sich am Dienstag auf einem Parkplatz in Großheide ereignet. Zwischen 11 Uhr und 12.15 Uhr touchierte ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug in der Schloßstraße einen VW ID4 am Kotflügel. Ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen, fuhr der Verursacher davon. Die Polizei bittet unter 04936 912760 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Wiebke Baden
Telefon: 04941 606104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Aurich/Wittmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Alle Meldungen Alle
  • 08.10.2025 – 14:27

    POL-AUR: Neuharlingersiel - Einbruch / Eversmeer - Nach Unfall nicht mehr fahrbereit

    Landkreis Wittmund (ots) - Kriminalitätsgeschehen Neuharlingersiel - Einbruch In Neuharlingersiel kam es am Dienstag zu einem Einbruch. Unbekannte Täter verschafften sich tagsüber gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Straße Mühlenstrich. Zum Diebesgut können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Personen, die zwischen 11.30 Uhr und 20.10 Uhr auffällige ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 14:25

    POL-AUR: Norden - Diebstahl aus Rohbau / Aurich - Ausgewichen und im Vorgarten gelandet

    Landkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen Norden - Diebstahl aus Rohbau In Norden kam es zu einem Diebstahl aus einem Rohbau. Unbekannte entwendeten vermutlich in den vergangenen zwei Monaten von einer Baustelle in der Westerstraße mehrere Stromkabel. Aufgefallen ist die Tat jetzt am Dienstag. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, ...

    mehr
  • 07.10.2025 – 14:42

    POL-AUR: Wittmund - Auffahrunfall

    Landkreis Wittmund (ots) - Verkehrsgeschehen Wittmund - Auffahrunfall Bei einem Auffahrunfall in Wittmund ist am Montag eine Autofahrerin leicht verletzt worden. Eine 36-jährige VW-Fahrerin fuhr gegen 7.30 Uhr auf der Auricher Straße und wollte nach links in einen Forstweg einbiegen. Hinter ihr erkannte eine 19-jährige Renault-Fahrerin dies offenbar zu spät und fuhr auf den VW auf. Die VW-Fahrerin wurde leicht verletzt. Beide Autos wurden bei dem Unfall beschädigt. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren