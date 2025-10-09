Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Lkw-Tank aufgebrochen

Unbekannte haben in Aurich den Tank eines geparkten Lkw aufgebrochen. Zwischen vergangenem Donnerstag und diesem Mittwoch öffneten die Täter auf einem Parkplatz am Pferdemarkt gewaltsam den Tank eines Lkw und entwendeten diverse Liter Kraftstoff. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Marienhafe - Unfallflucht auf Parkplatz

Zeugen einer Unfallflucht sucht die Polizei in Marienhafe. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte am Mittwoch zwischen 12.50 Uhr und 20 Uhr vor einem Verbrauchermarkt in der Rosenstraße einen grauen VW Beetle im Frontbereich. Der Unfallverursacher verließ die Örtlichkeit, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Rechtsupweg - Unfallflucht auf Parkplatz

Auf einem Parkplatz an der Hauptstraße in Rechtsupweg kam es zu einer Unfallflucht. Am Dienstag zwischen 19 Uhr und 20.30 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vor dem Gebäude einer Fahrschule einen grauen Seat Cupra. Es entstand ein Schaden im vierstelligen Euro-Bereich. Der Verursacher flüchtete unerlaubt. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Großheide - Unfallflucht

Eine Unfallflucht hat sich am Dienstag auf einem Parkplatz in Großheide ereignet. Zwischen 11 Uhr und 12.15 Uhr touchierte ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug in der Schloßstraße einen VW ID4 am Kotflügel. Ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen, fuhr der Verursacher davon. Die Polizei bittet unter 04936 912760 um Hinweise.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell