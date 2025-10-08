Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
POL-AUR: Neuharlingersiel - Einbruch
Eversmeer - Nach Unfall nicht mehr fahrbereit
Landkreis Wittmund (ots)
Kriminalitätsgeschehen
In Neuharlingersiel kam es am Dienstag zu einem Einbruch. Unbekannte Täter verschafften sich tagsüber gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Straße Mühlenstrich. Zum Diebesgut können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Personen, die zwischen 11.30 Uhr und 20.10 Uhr auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, unter 04462 9110 die Polizei zu informieren.
Verkehrsgeschehen
In Eversmeer sind am Dienstag zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Ein 63-jähriger VW-Fahrer war gegen 11.20 Uhr auf dem Königsweg in Richtung Eversmeer unterwegs, als er einen vorausfahrenden Trecker überholen wollte. Aus bisher ungeklärter Ursache stieß der VW-Fahrer mit dem landwirtschaftlichen Fahrzeug zusammen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der VW musste abgeschleppt werden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Wiebke Baden
Telefon: 04941 606104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de
Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell