PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Aurich/Wittmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Neuharlingersiel - Einbruch
Eversmeer - Nach Unfall nicht mehr fahrbereit

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Neuharlingersiel - Einbruch

In Neuharlingersiel kam es am Dienstag zu einem Einbruch. Unbekannte Täter verschafften sich tagsüber gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Straße Mühlenstrich. Zum Diebesgut können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Personen, die zwischen 11.30 Uhr und 20.10 Uhr auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, unter 04462 9110 die Polizei zu informieren.

Verkehrsgeschehen

Eversmeer - Nach Unfall nicht mehr fahrbereit

In Eversmeer sind am Dienstag zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Ein 63-jähriger VW-Fahrer war gegen 11.20 Uhr auf dem Königsweg in Richtung Eversmeer unterwegs, als er einen vorausfahrenden Trecker überholen wollte. Aus bisher ungeklärter Ursache stieß der VW-Fahrer mit dem landwirtschaftlichen Fahrzeug zusammen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der VW musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Wiebke Baden
Telefon: 04941 606104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Aurich/Wittmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Alle Meldungen Alle
  • 08.10.2025 – 14:25

    POL-AUR: Norden - Diebstahl aus Rohbau / Aurich - Ausgewichen und im Vorgarten gelandet

    Landkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen Norden - Diebstahl aus Rohbau In Norden kam es zu einem Diebstahl aus einem Rohbau. Unbekannte entwendeten vermutlich in den vergangenen zwei Monaten von einer Baustelle in der Westerstraße mehrere Stromkabel. Aufgefallen ist die Tat jetzt am Dienstag. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, ...

    mehr
  • 07.10.2025 – 14:42

    POL-AUR: Wittmund - Auffahrunfall

    Landkreis Wittmund (ots) - Verkehrsgeschehen Wittmund - Auffahrunfall Bei einem Auffahrunfall in Wittmund ist am Montag eine Autofahrerin leicht verletzt worden. Eine 36-jährige VW-Fahrerin fuhr gegen 7.30 Uhr auf der Auricher Straße und wollte nach links in einen Forstweg einbiegen. Hinter ihr erkannte eine 19-jährige Renault-Fahrerin dies offenbar zu spät und fuhr auf den VW auf. Die VW-Fahrerin wurde leicht verletzt. Beide Autos wurden bei dem Unfall beschädigt. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren