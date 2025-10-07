Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Auffahrunfall

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall in Wittmund ist am Montag eine Autofahrerin leicht verletzt worden. Eine 36-jährige VW-Fahrerin fuhr gegen 7.30 Uhr auf der Auricher Straße und wollte nach links in einen Forstweg einbiegen. Hinter ihr erkannte eine 19-jährige Renault-Fahrerin dies offenbar zu spät und fuhr auf den VW auf. Die VW-Fahrerin wurde leicht verletzt. Beide Autos wurden bei dem Unfall beschädigt. Der Renault war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

