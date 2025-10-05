PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund Sonntag, 05.10.2025

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Ladendiebstahl

In einem Geschäft in der Brückstraße hat sich am Samstag gegen 10:40 Uhr ein Ladendiebstahl ereignet. Ein 56-jähriger Mann aus dem Raum Großheide hatte dort Waren eingesteckt, mit denen er das Geschäft verlassen wollte, ohne diese zu bezahlen. Aufmerksame Mitarbeiter konnten ihn daran hindern und die Polizei hinzuziehen. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zudem wurde ihm seitens des Geschäfts ein Hausverbot ausgesprochen.

Verkehrsgeschehen

Greetsiel - Verkehrsunfallflucht

Auf dem Parkplatz eines Hotels im Schatthauser Weg hat sich in der Zeit von Freitag (20:00 Uhr) bis Samstag (09:00 Uhr) eine Unfallflucht ereignet. Ein gelber Skoda Octavia mit HSK-Kennzeichen wurde dort im Bereich der vorderen Kennzeichenhaltung / Stoßstange beschädigt. Der unbekannte Verursacher verließ die Unfallstelle, ohne seine Beteiligung anzugeben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizei in Norden (Tel. 04931-9210).

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Esens - Geparkter PKW zerkratzt

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in Esens in der Bahnhofstraße auf einem Parkplatz eines Hotels ein Pkw mit einem bislang unbekannten Gegenstand zerkratzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wittmund unter 04462 9110 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Ohne Führerschein mit dem Auto unterwegs

Am frühen Sonntagmorgen um 3:00 Uhr wurden die Beamten aus Wittmund auf einen Pkw in der Wittmunder Innenstadt aufmerksam. Während der Kontrolle des Fahrzeugführers stellte sich heraus, dass der Fahrer 17 Jahre alt und somit nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Des Weiteren stellte sich heraus, dass die angebrachten Kennzeichen am Pkw zuvor entwendet wurden. Gegen den 17-jährigen Wittmunder wurden mehrere Strafanzeigen eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle

Telefon: 04941/606-104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

