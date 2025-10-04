Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, 04.10.2025

Aurich/Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Unerlaubtes Verbrennen von Müll

Am späten Freitagnachmittag konnte Qualm und Kunststoffgeruch in Aurich Kirchdorf wahrgenommen werden. Der Ursprung konnte durch die hinzugerufene Polizei ermittelt und die verantwortlichen Anwohner angetroffen werden. Weil in einer Feuerschale eine gestrichene Palette verbrannt wurde, müssen sich eine 55 Jahre alte Auricherin und ein 56 Jahre alter Auricher wegen des unerlaubten Umgangs mit Abfällen verantworten.

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Verkehrsunfall zw. Motorrad und Trecker

Am 03.10.2025 kam es gegen 14:00 Uhr in Südbrookmerland, Forlitzer Straße, zu einem Zusammenstoß zwischen einem 45-jährigen Motorradfahrer aus Oldenburg und einem Treckeranhänger. Der Motorradfahrer übersah während des Überholens, dass der Trecker mitsamt Anhänger bereits, um abzubiegen, nach links gelenkt hatte. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen dem Motorrad und dem Anhänger. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt, der 55-jährige Treckerfahrer aus Dornum blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell