PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Aurich/Wittmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, 04.10.2025

Aurich/Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Unerlaubtes Verbrennen von Müll

Am späten Freitagnachmittag konnte Qualm und Kunststoffgeruch in Aurich Kirchdorf wahrgenommen werden. Der Ursprung konnte durch die hinzugerufene Polizei ermittelt und die verantwortlichen Anwohner angetroffen werden. Weil in einer Feuerschale eine gestrichene Palette verbrannt wurde, müssen sich eine 55 Jahre alte Auricherin und ein 56 Jahre alter Auricher wegen des unerlaubten Umgangs mit Abfällen verantworten.

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Verkehrsunfall zw. Motorrad und Trecker

Am 03.10.2025 kam es gegen 14:00 Uhr in Südbrookmerland, Forlitzer Straße, zu einem Zusammenstoß zwischen einem 45-jährigen Motorradfahrer aus Oldenburg und einem Treckeranhänger. Der Motorradfahrer übersah während des Überholens, dass der Trecker mitsamt Anhänger bereits, um abzubiegen, nach links gelenkt hatte. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen dem Motorrad und dem Anhänger. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt, der 55-jährige Treckerfahrer aus Dornum blieb unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle

Telefon: 04941/606-104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Aurich/Wittmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Alle Meldungen Alle
  • 03.10.2025 – 16:37

    POL-AUR: Nachtrag zu den Pressemitteilungen vom 03.10.

    Aurich/Wittmund (ots) - Korrektur des Wochentags in einer Meldung "Aurich - Zeugen nach Tritt gegen das Schienbein gesucht": Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag gegen 12.30 Uhr (nicht am Freitag). Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund Pressestelle Telefon: 04941 606104 E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de ...

    mehr
  • 03.10.2025 – 16:07

    POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Freitag, 03.10.2025

    Aurich/Wittmund (ots) - Kriminalitätsgeschehen Aurich - Zeugen nach Tritt gegen das Schienbein gesucht Am Freitagmittag ist in Aurich eine junge Mutter durch eine Fußgängerin verletzt und bedroht worden. Die junge Frau befand sich gegen 12:30 Uhr mit einem Kinderwagen unmittelbar vor dem Einkaufszentrum am Fischteichweg, als sie eine Frau verbal bedrohte und ihr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren