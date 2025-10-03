Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
POL-AUR: Nachtrag zu den Pressemitteilungen vom 03.10.
Aurich/Wittmund (ots)
Korrektur des Wochentags in einer Meldung
"Aurich - Zeugen nach Tritt gegen das Schienbein gesucht": Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag gegen 12.30 Uhr (nicht am Freitag).
