PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Aurich/Wittmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Nachtrag zu den Pressemitteilungen vom 03.10.

Aurich/Wittmund (ots)

Korrektur des Wochentags in einer Meldung

"Aurich - Zeugen nach Tritt gegen das Schienbein gesucht": Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag gegen 12.30 Uhr (nicht am Freitag).

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Telefon: 04941 606104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Aurich/Wittmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Alle Meldungen Alle
  • 03.10.2025 – 16:07

    POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Freitag, 03.10.2025

    Aurich/Wittmund (ots) - Kriminalitätsgeschehen Aurich - Zeugen nach Tritt gegen das Schienbein gesucht Am Freitagmittag ist in Aurich eine junge Mutter durch eine Fußgängerin verletzt und bedroht worden. Die junge Frau befand sich gegen 12:30 Uhr mit einem Kinderwagen unmittelbar vor dem Einkaufszentrum am Fischteichweg, als sie eine Frau verbal bedrohte und ihr ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 13:10

    POL-AUR: Großefehn - Unfallflucht / Südbrookmerland - Verkehrszeichen beschädigt

    Landkreis Aurich (ots) - Verkehrsgeschehen Großefehn - Unfallflucht In der Reithstraße in Großefehn hat sich am Mittwoch ein Verkehrsunfall ereignet. Eine Seat-Fahrerin fuhr gegen 13 Uhr auf der Reithstraße aus Richtung Oldendorfer Straße kommend in Fahrtrichtung Kanalstaße Nord, als ihr ein schwarzer Pkw zu weit mittig entgegenkam. Die Seat-Fahrerin musste ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren