POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Freitag, 03.10.2025

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Zeugen nach Tritt gegen das Schienbein gesucht

Am Freitagmittag ist in Aurich eine junge Mutter durch eine Fußgängerin verletzt und bedroht worden. Die junge Frau befand sich gegen 12:30 Uhr mit einem Kinderwagen unmittelbar vor dem Einkaufszentrum am Fischteichweg, als sie eine Frau verbal bedrohte und ihr gegen das Schienbein trat. Im Anschluss entfernte sich die Beschuldigte über den Zebrastreifen in Richtung Georgswall. Die Beschuldigte wird als ungefähr 30 Jahre alte und circa 170cm große Frau mit Dutt beschrieben, die einen pinken Hoody unter einer schwarzen Jacke und eine schwarze Jogginghose trug. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter 04941 6060 zu melden.

Aurich - Diebstahl von Fahrradanhänger

In Aurich haben unbekannte Täter am Donnerstagabend einen Fahrradanhänger gestohlen. Der graue Anhänger, welcher für die Mitnahme von Kindern gedacht ist, wurde im Zeitraum von 18:30 Uhr bis 22:20 Uhr vor einem Mehrfamilienhaus an der Graf-Spee-Straße abgestellt und entwendet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Aurich unter 04941 6060 entgegen.

Aurich - Scheibe eingeworfen

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag beschädigten unbekannte Täter gegen 02:30 Uhr in der Stettiner Straße die Türverglasung eines Wohnhauses. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter 04941 6060 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Großefehn - Auto überschlägt sich mehrfach

Ein alkoholisierter Autofahrer ist am Freitagmorgen in Großefehn schwer verletzt worden. Ein 26 Jahre alter BMW-Fahrer fuhr auf dem Postweg in Richtung Aurich-Oldendorf und kommt hierbei alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab. Neben der Fahrbahn überschlägt sich das Auto mehrfach und kollidiert mit mindestens vier Bäumen. Der Unfallbeteiligte wird schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der BMW musste abgeschleppt werden. Bei der Verkehrsunfallaufnahme wird ein Alkoholwert von 0,9 Promille festgestellt und eine Blutprobe entnommen. Die Schadenshöhe wird auf 15.000 Euro geschätzt.

Großheide - Nach Trunkenheitsfahrt Polizeibeamte beleidigt

Ein 59-jähriger Mann aus Großheide steht im Verdacht, am Donnerstag gegen 21:35 Uhr mit seinem Motorrad öffentliche Straßen befahren zu haben, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Entsprechende Beobachtungen von Zeugen wurden der Polizei gemeldet. Als die Beamten den Mann antrafen, pustete er über 1,5 Promille. Er beleidigte die eingesetzten Polizeibeamten und versuchte erfolglos, sich den weiteren polizeilichen Maßnahmen zu widersetzen. Gegen den Mann wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Norden - Alkoholisiert mit dem Fahrrad gestürzt

Ein 55-jähriger Mann aus Norden befuhr am Donnerstag gegen 20:15 Uhr mit einem Fahrrad den Burggraben in Norden, als er vermutlich aufgrund seines Alkoholisierungsgrades zu Fall kam. Bei der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme ergab sich ein Atemalkoholwert von über 1,7 Promille. Dem 55-Jährgen, der sich nur unwesentlich verletzte, wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren gegen ihn wurde eingeleitet.

Sonstiges

Ihlow - Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens

Im Inneren eines landwirtschaftlichen Gebäudes ist es am Donnerstag zu einem Brandausbruch gekommen. Um kurz vor 12 Uhr wurde aus einem leerstehenden Gebäude an der Oldersumer Straße eine starke Rauchentwicklung gemeldet. Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten ein Übergreifen des Feuers in einem Zimmer auf das gesamte Gebäude verhindern. Der entstandene Sachschaden liegt im unteren fünfstelligen Euro-Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen der Brandursache aufgenommen.

