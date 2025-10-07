Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Unfallflucht auf Parkplatz

Osteel - Lkw umgekippt

Aurich - Auffahrunfall

Großefehn - Lkw touchiert Pkw

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Zeugen einer Unfallflucht sucht die Polizei in Norden. Zwischen Samstag, 12.30 Uhr, und Sonntag, 13.30 Uhr, stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer am Yachthafen mit seiner Tür gegen einen schwarzen VW Tayron. Es entstand Sachschaden. Ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen, entfernte sich der Verursacher von der Örtlichkeit. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

In Osteel ist am Montag ein Lkw von der Fahrbahn abgekommen. Der 38-jährige Fahrer eines Milchlasters fuhr gegen 17 Uhr auf der Schoonorther Landstraße in Richtung Norden. In Höhe der Hausnummer 30 geriet der Fahrer mit dem Lkw nach rechts in die Berme und kippte komplett auf die Seite. Der 38-Jährige wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt bei über 40.000 Euro. Für die Bergungsarbeiten wurde die Fahrbahn am Dienstagvormittag bis etwa 13.20 Uhr gesperrt.

Auf der Esenser Landstraße in Aurich hat sich am Montagabend ein Auffahrunfall ereignet. Ein 31-jähriger Transporter-Fahrer war gegen 20.20 Uhr auf der Esenser Landstraße in Richtung Esens unterwegs und reagierte offenbar zu spät, als vor ihm eine 24-jährige Fiat-Fahrerin langsamer fuhr. Der 31-Jährige kollidierte mit dem Heck des Fiat. Die 24-jährige Fiat-Fahrerin wurde leicht verletzt. Ihr Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Ein Lkw-Fahrer hat am Montag in Großefehn einen geparkten Pkw beschädigt. Gegen 16.30 Uhr fuhr der Fahrer einer weißen Zugmaschine mit blauem Auflieger auf der Schrahörnstraße und stieß in Höhe der Hausnummer 22 gegen den Außenspiegel eines Peugeot Transporter. Der Transporter stand auf einem Parkstreifen neben der Fahrbahn. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei unter 04944 914050 entgegen.

