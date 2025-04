Freiwillige Feuerwehr Menden

FW Menden: Brandschutzerziehung im Kindergarten und in der Grundschule Schwitten

Am. 10. und 11. April führten Mitglieder der Feuerwehr Menden, Löschgruppe Schwitten wieder die Brandschutzerziehung im gewohnten Rahmen im Ortsansässigen Kindergaren und der Grundschule durch. Die Kinder der 4.Klasse wurden am 10. April im richtigen Umgang mit Feuer, erkennen einer Notfallsituation, Verhalten im Brandfall und absetzen eines Notrufs geschult. Anschließend lernten sie noch die Arbeit und Ausrüstung der Feuerwehr im theoretischen Unterricht kennen. Am Nachmittag des 10. April besuchten die Maxikinder des Kindergartens das Feuerwehrgerätehaus in Schwitten. Dort lernten sie spielerisch das Erkennen einer Notfallsituation, sicheres Verhalten im Brandfall und übten das Absetzen eines Notrufs. Anschließend gab es eine kleine "Einsatzübung" mit den Kindern. Die Grundschüler der 4. Klasse durften am 11. April die Feuer- und Rettungswache in Menden besuchen. Dort konnten, sie ihr am Vortag erworbenes Wissen in die Praxis umsetzen und die Fahrzeuge, Geräte aber auch die Aufenthalts- und Ruheräume der Hauptamtlichen Kräfte kennenlernen. Für alle Kinder waren diese zwei Tage eine rundum gelungene Erfahrung und so manches Kind ist mit dem Wunsch später bei der Feuerwehr aktiv mitzumachen nach Hause gegangen. Wer sich über die Arbeit der Feuerwehr Menden und auch der freiwilligen Feuerwehr am Standort Schwitten informieren möchte hat am 30. April abends, zum Tanz in den Mai und am 1. Mai zum Maifrühschoppen gerne die Gelegenheit dazu. Für Musik und das leibliche Wohl ist gesorgt."

