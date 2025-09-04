PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Sachbeschädigung und Brandstiftung - keine dummen Jungenstreiche

Neubrandenburg (ots)

Gleich drei Mal beschäftigten zwei Jungs die Kollegen des Neubrandenburger Polizeihauptreviers am Abend des 03.09.2025. Um 18:20 Uhr wurde eine Sachbeschädigung an einer sozialpädagogischen Einrichtung im Baumwallsweg in Neubrandenburg gemeldet. Hier konnte festgestellt werden, dass ein 17-Jähriger im Beisein eines 16-Jährigen eine Flasche gegen ein Fenster geworfen habe, sodass die Scheibe beschädigt wurde. Eine Stunde später wurden die Beamten darüber informiert, dass es an der gleichen Örtlichkeit brennen soll. Durch die beiden Tatverdächtigen wurde Unrat auf dem Gelände der Einrichtung angezündet. Durch das schnelle Handeln der Berufsfeuerwehr Neubrandenburg konnte ein Übergreifen des Feuers verhindert werden. Das Feuer wurde vollständig gelöscht. Die beiden Jungen konnten zu diesem Zeitpunkt nicht angetroffen werden. Jedoch wenig später, gegen 20:00 Uhr, habe der 17-Jährige einen Wäscheständer genommen und diesen gegen ein Fenster geworfen, sodass die Scheibe zerbrach und der Wäscheständer im Inneren des Gebäudes lag. Bei diesem erneuten Einsatz in der Einrichtung konnten die Beamten die Tatverdächtigen stellen. Gegen die Beiden wurde eine Anzeige wegen Sachbeschädigung und Brandstiftung aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Johanna Liebich
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5007
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Für Hinweise und Fragen aus der Bevölkerung:
Bitte an die im Text angegebene Dienststelle bzw. die Internetwache
oder jedes andere Polizeirevier wenden!

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

