Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Von Fahrbahn abgekommen
Aurich - Unfallflucht
Leezdorf - Auffahrunfall
Norden - Grundstücksmauer beschädigt
Norddeich - Unfallflucht auf Inselparkplatz

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Von Fahrbahn abgekommen

Ein Autofahrer ist am Sonntagabend in Aurich von der Fahrbahn abgekommen. Der 21-Jährige fuhr gegen 21.50 Uhr mit einem VW auf der Oldersumer Straße und wollte nach links auf die Julianenburger Straße abbiegen. Hierbei verlor er offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Wegweiser. Der 21-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Aurich - Unfallflucht

Auf der Brockzeteler Straße in Aurich-Brockzetel kam es am Sonntag zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Autofahrer touchierte gegen 12.15 Uhr im Vorbeifahren einen entgegenkommenden grauen Mercedes C 180. Auf der Fahrerseite des Mercedes wurden der Seitenspiegel und das Fenster zerstört. Der entstandene Schaden liegt bei rund 3.000 Euro. Der Verursacher flüchtete unerlaubt. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Leezdorf - Auffahrunfall

Drei Fahrzeuge sind am Sonntag in Leezdorf bei einem Auffahrunfall beschädigt worden. Gegen 13.10 Uhr fuhr ein 42-jähriger VW-Fahrer auf dem Moortunweg in Richtung B 72. Er erkannte offenbar zu spät, dass vor ihm ein 55-jähriger Audi-Fahrer und eine 61-jährige VW-Fahrerin verkehrsbedingt abbremsten. Der 42-Jährige kollidierte mit dem Heck des Audi, wodurch der Audi auf den VW der 61-jährigen Frau geschoben wurde. Es entstand Sachschaden an allen Fahrzeugen. Verletzt wurde niemand.

Norden - Grundstücksmauer beschädigt

Ein bislang unbekannter Autofahrer ist vergangene Woche nach einem Verkehrsunfall in Norden geflüchtet. Zwischen Dienstag, 6 Uhr, und Mittwoch, 16 Uhr, stieß der Unbekannte in der Osterstraße, Ecke Baumstraße, gegen die rote Steinmauer einer Grundstückseinfahrt. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Hinweise nimmt die Polizei Norden unter 04931 9210 entgegen.

Norddeich - Unfallflucht auf Inselparkplatz

Auf dem Inselparkplatz in Norddeich kam es in der vergangenen Woche zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Autofahrer touchierte zwischen Sonntag, 28. September, 11.30 Uhr, und Donnerstag, 2. Oktober, 11.30 Uhr, einen grauen Hyundai Kona und verursachte Sachschaden. Der Verursacher fuhr unerlaubt davon. Die Polizei bittet unter 04931 9210 um Hinweise.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

