Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Diebstahl aus Rohbau

Aurich - Ausgewichen und im Vorgarten gelandet

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Diebstahl aus Rohbau

In Norden kam es zu einem Diebstahl aus einem Rohbau. Unbekannte entwendeten vermutlich in den vergangenen zwei Monaten von einer Baustelle in der Westerstraße mehrere Stromkabel. Aufgefallen ist die Tat jetzt am Dienstag. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 04931 9210 bei der Polizei Norden zu melden.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Ausgewichen und im Vorgarten gelandet

Am Dienstagmorgen musste ein Autofahrer in Aurich ausweichen, um einen Unfall zu vermeiden. Ein 40 Jahre alter Lkw-Fahrer wollte rückwärts von einer Auffahrt auf die Brockzeteler Straße fahren. Er übersah dabei einen 67-jährigen Skoda-Fahrer, der in Richtung Aurich fuhr. Um einen Zusammenstoß mit dem Lkw zu vermeiden, wich der 67-Jährige aus. Er kam von der Straße ab, überfuhr ein Verkehrsschild und kam in einem Vorgarten zum Stehen. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell