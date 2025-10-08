Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
POL-AUR: Norden - Diebstahl aus Rohbau
Aurich - Ausgewichen und im Vorgarten gelandet
Landkreis Aurich (ots)
Kriminalitätsgeschehen
Norden - Diebstahl aus Rohbau
In Norden kam es zu einem Diebstahl aus einem Rohbau. Unbekannte entwendeten vermutlich in den vergangenen zwei Monaten von einer Baustelle in der Westerstraße mehrere Stromkabel. Aufgefallen ist die Tat jetzt am Dienstag. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 04931 9210 bei der Polizei Norden zu melden.
Verkehrsgeschehen
Aurich - Ausgewichen und im Vorgarten gelandet
Am Dienstagmorgen musste ein Autofahrer in Aurich ausweichen, um einen Unfall zu vermeiden. Ein 40 Jahre alter Lkw-Fahrer wollte rückwärts von einer Auffahrt auf die Brockzeteler Straße fahren. Er übersah dabei einen 67-jährigen Skoda-Fahrer, der in Richtung Aurich fuhr. Um einen Zusammenstoß mit dem Lkw zu vermeiden, wich der 67-Jährige aus. Er kam von der Straße ab, überfuhr ein Verkehrsschild und kam in einem Vorgarten zum Stehen. Verletzt wurde niemand.
