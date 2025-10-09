Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Mittwochabend in Friedeburg ereignet. Gegen 18 Uhr fuhr ein 76 Jahre alter VW-Fahrer auf dem Strooter Weg und wollte nach links auf die Friedeburger Hauptstraße einbiegen. Hierbei missachtete er nach ersten Erkenntnissen die Vorfahrt eines 16-Jährigen auf einem Leichtkraftrad und stieß mit ihm zusammen. Der Jugendliche wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

In Wittmund kam es am Mittwoch zu einer Kollision zwischen Radfahrern. Gegen 19.30 Uhr fuhr ein 50-jähriger Pedelec-Fahrer auf dem Fahrradweg am Leepenser Weg in Richtung Wittmund, als ihm zwei Radfahrer entgegenkamen. Der 50-jährige Pedelec-Fahrer kollidierte mit einem der Radfahrer und stürzte zu Boden. Es entstand Sachschaden. Die beiden Unbekannten fuhren unerlaubt weiter in Richtung Angelsburg. Es soll sich um eine Frau und einen Mann gehandelt haben. Beide waren etwa 60 Jahre alt und dunkel gekleidet. Der Mann soll mit einem Fahrrad ohne Beleuchtung gefahren sein und in seiner Fahrradtasche Holzbretter transportiert haben. Die Polizei bittet unter 04462 9110 um Hinweise.

In Holtgast ist am Mittwochmorgen ein Autofahrer von der Fahrbahn abgekommen. Der 38-Jährige fuhr gegen 7.30 Uhr mit einem Ford auf der Hartsgaster Straße aus Esens kommend in Richtung Fulkum und verlor aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und landete mit der Fahrerseite auf einem angrenzenden Feld. Der 38-Jährige konnte das Fahrzeug eigenständig verlassen. Er erlitt leichte Verletzungen. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Zwischen Esens und Holtgast kam es am Mittwoch auf der Straße Mühlenstrich (L 6) zu einem Auffahrunfall. Eine 64-jährige Dacia-Fahrerin war in Richtung Holtgast unterwegs und erkannte offenbar zu spät, dass vor ihr eine 38-jährige Mini-Fahrerin verkehrsbedingt abbremste. Die 64-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Mini auf. In dem Dacia wurden zwei Mitfahrerinnen im Alter von 59 und 89 Jahren leicht verletzt. Der Dacia war nicht mehr fahrbereit. Der Wagen musste abgeschleppt werden.

Ein Unfallverursacher ist am Mittwoch in Wittmund geflüchtet. Zwischen 10.15 Uhr und 11 Uhr wurde auf einem Parkplatz am Karl-Bösch-Platz ein schwarzer Audi A4 beschädigt. Der entstandene Schaden liegt bei rund 1.500 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Hinweise nimmt die Polizei unter 04462 9110 entgegen.

