Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Diebstahl aus Hofladen

Aurich - Fahrradtaschen gestohlen

Hinte - Bootsmotor gestohlen

Norden - E-Scooter ohne Versicherung

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Diebstahl aus Hofladen

Aus einem Hofladen im Moorackerweg in Aurich wurde eine Geldkassette gestohlen. Eine bislang unbekannte Person betrat am Donnerstagmorgen gegen 5.20 Uhr vermutlich über die Wehrstraße den Selbstbedienungsladen auf einem Hof und entwendete eine dort aufgestellte Geldkassette mit den Einnahmen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können oder im Bereich Moorackerweg und Wehrstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter 04941 606215 zu melden.

Aurich - Fahrradtaschen gestohlen

In der Straße Lambertshof in Aurich kam es am Mittwoch zu einem Diebstahl. Zwischen 18.30 Uhr und 20.10 Uhr entwendeten Unbekannte von einem Fahrrad vor dem Gemeindehaus die Fahrradtaschen samt Inhalt. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Hinte - Bootsmotor gestohlen

Unbekannte haben in Hinte einen Bootsmotor gestohlen. Die Tat ereignete sich zwischen Samstag, 27. September, und Freitag, 3. Oktober, an einer Anlegestelle auf dem Knockster Tief in der Nähe zum Schafweg. Entwendet wurde der Außenbordmotor eines Sportbootes. Hinweise nimmt die Polizei unter 04925 925430 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Norden - E-Scooter ohne Versicherung

Ein 40-jähriger E-Scooter-Fahrer ist am Donnerstag auf der Bahnhofstraße in Norden von der Polizei angehalten worden. Der Mann hatte für den E-Scooter keine gültige Haftpflichtversicherung. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und fertigten eine Strafanzeige.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell