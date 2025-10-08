POL-OF: Mehrfache Schussabgaben auf Kioskbesitzer am 9.8.2025 - 26-jähriger Tatverdächtiger in Untersuchungshaft - Rodgau
Rodgau (ots)
Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - und des Polizeipräsidiums Südosthessen
(cb) Im Zuge umfassender Ermittlungen nach Schlägen ins Gesicht und mehrfachen Schussabgaben auf einen 60-jährigen Kioskbesitzer am Samstag, 9. August, in der Ober-Rodener-Straße und der Turmstraße (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6093385) geriet ein 26-Jähriger als Tatverdächtiger in den Fokus der Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - hatte den Erlass eines Haftbefehls wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts beantragt, der in der Folge vom Amtsgericht Offenbach erlassen wurde. Diesen konnte die Offenbacher Kriminalpolizei am Dienstag (8.10.) vollstrecken. Der Beschuldigte wurde daraufhin am heutigen Mittwoch einem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Offenbach vorgeführt. Der Richter verkündete den Haftbefehl und ordnete den Vollzug der Untersuchungshaft an. Der Tatverdächtige wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die weiteren Ermittlungen dauern an.
