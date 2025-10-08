Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Unbekannte schlugen auf 47-Jährigen ein: Hinweise erbeten; Autotransporter blieb an Schranke hängen und Grauer Mini beschädigt: Unfallzeugen gesucht

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Unbekannte schlugen auf 47-Jährigen ein: Hinweise erbeten - Offenbach

(cb) Zwei Unbekannte waren am Sonntag, gegen 22.40 Uhr, offenbar auf Streit aus, denn sie pöbelten einen 47-Jährigen an, der gerade zu Fuß in der Herrnstraße unterwegs war. Der Offenbacher ließ sich jedoch nicht auf ein Gespräch mit den beiden etwa 19- bis 25-jährigen Männern ein. Daraufhin schlug und trat das Duo unvermittelt auf den Mann ein, wodurch dieser leichte Verletzungen davontrug. Zusätzlich beschädigten die Angreifer sein mitgeführtes Akkordeon, indem sie dieses mehrfach auf den Boden warfen. Im Anschluss flüchteten die zwei Männer zu Fuß in Richtung Herrnstraße/Berliner Straße. Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

- etwa 1,85 Meter groß - sportliche Statur - lockige Haare, an den Seiten abrasiert - leichter Schnurrbart - Bekleidung: schwarzer Jogginganzug, schwarze Turnschuhe - er führte ein buntes Herrenrad mit sich

Täter 2:

- etwa 1,80 Meter groß - kräftige Statur und "dicke Backen" - Bekleidung: weißer Pullover, schwarze Jacke, Jeanshose

Die Polizei hat die Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 069 8098-5100 um Zeugenhinweise.

2. Autotransporter blieb an Schranke hängen - Hainstadt

(cb) Zu einem eher ungewöhnlichen Unfall mit einem Autotransporter, der mit Neuwagen beladen war, kam es am Montagvormittag an einem Bahnübergang an der Offenbacher Landstraße. Der 38-jährige Fahrer des Transporters wollte gegen 11.50 Uhr den beschrankten Bahnübergang passieren, als er mit der sich schließenden Bahnschranke kollidierte. Der Transporter blieb an der Schranke hängen, wurden hierbei zwei geladene Fahrzeuge beschädigt. Zudem brach der Schrankenmast ab. Der Gesamtschaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf 23.000 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfall, insbesondere zur Schaltung der Anhaltesignale am Bahnübergang zum Unfallzeitpunkt geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Seligenstadt (Telefonnummer: 06182 8930-0).

3. Grauer Mini beschädigt: Unfallzeugen gesucht - Seligenstadt

(cb) Nach einer Verkehrsunfallflucht, welche sich am Dienstag auf dem Klinikparkplatz in der Asklepiosstraße (einstellige Hausnummern) ereignete, suchen die Beamten der Polizeistation Seligenstadt Zeugen. Die Fahrzeugeigentümerin eines grauen Mini Cooper stellte diesen gegen 7 Uhr in der Nähe der Parkplatzausfahrt ab. Bei ihrer Rückkehr, gegen 23 Uhr, musste sie Kratzer und Dellen an der hinteren linken Fahrzeugtür feststellen. Der entstandene Sachschaden wird auf 8.000 Euro geschätzt. Zeugen wenden sich bitte unter der Rufnummer 06182 8930-0 an die Beamten in Seligenstadt.

Offenbach, 08.10.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell