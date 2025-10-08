Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zusammenstoß mit Traktor-Gespann: 83-jährige Autofahrerin schwer verletzt

Hanau (ots)

(lei) Eine 83 Jahre alte Autofahrerin ist am Dienstagabend auf der Landesstraße 3195 bei einem Zusammenstoß mit einem Traktor-Gespann schwer verletzt worden. Die Hanauerin war gegen 19.35 Uhr mit ihrem Renault von Mittelbuchen in Richtung Bruchköbel unterwegs, als ein 46-Jähriger Traktor-Lenker von rechts aus einem Feldweg (Lützelbuchener Straße) kommend auf die Straße einbog und offenbar die Vorfahrt der Seniorin missachtete. Diese konnte wohl nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass sie in die linke Seite des Traktor-Anhängers prallte. Dabei erlitt sie schwere Verletzungen, zu deren Behandlung sie in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der 46-Jährige blieb unverletzt. An dem Zoe und dem Anhänger entstand Sachschaden, das Auto musste letztlich abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell