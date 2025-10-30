Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/BAB5: Auto auf Autobahn in Vollbrand - Vollsperrung, PM Nr.4

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Nachdem am Donnerstag gegen 13:15 Uhr auf der A5 bei Weinheim ein Nissan in Vollbrand geriet, konnten die Löscharbeiten der Feuerwehr zwischenzeitlich abgeschlossen werden.

Ersten Ermittlungen zufolge geriet das Fahrzeug aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens am Auto sowie der Fahrbahn ist noch nicht geklärt. Die Autobahn ist wieder komplett für den Verkehr freigegeben.

