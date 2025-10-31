Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter Autofahrer verursacht Unfall und flüchtet - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Donnerstagnachmittag gegen 17:20 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Autofahrer die Hauptstraße in Fahrtrichtung Ortsausgang Eppelheim / Schwetzinger Straße. Aufgrund der entgegenkommenden Straßenbahn auf der Fahrbahnseite des Unbekannten, wechselte dieser nach links auf die Gegenspur. Ein 37-jähriger Kia-Fahrer, der auf der Gegenfahrspur unterwegs war, wich dem Unbekannten aus und wechselte seinerseits auf die linke Fahrspur. Dabei übersah er die von hinten herannahender Straßenbahn und kollidierte mit dieser. Der Unbekannte entfernte sich von der Unfallstelle. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Gesamtsachschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt.

Bei dem Fahrzeug des Unbekannten soll es sich um einen schwarzen BMW gehandelt haben.

Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Unfallermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten und dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Tel.: 0621 / 174-4111 zu melden.

