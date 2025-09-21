Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Bisingen (ZAK): Gebäudebrand mit hohem Sachschaden

Reutlingen (ots)

Der Brand eines Wohnhauses hat am Sonntagnachmittag einen Großeinsatz der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei ausgelöst. Aus bislang unbekannter Ursache war in der Garage einer Doppelhaushälfte, in der Straße Steig ein Feuer ausgebrochen, welches schnell auf das Gesamtgebäude übergriff. Die anwesenden Bewohner konnten gegen 18 Uhr die Rettungskette in Gang setzen und sich unverletzt aus dem Brandobjekt begeben. 85 Feuerwehrkräften war es schließlich gelungen, den Brand auf eine Hälfte des Doppelhauses einzugrenzen, allerdings stürzte der flammengezehrte Dachstuhl schließlich ein. Derzeit dauern die Nachlöscharbeiten noch an. Es ist davon auszugehen, dass an beiden Doppelhaushälften ein Gesamtschaden von insgesamt 750.000 Euro entstanden ist. Der Rettungsdienst, der mit 20 Einsatzkräften ausgerückt war, untersuchte die drei Bewohner vorsorglich, bevor sie bei Bekannten unterkamen. Zur Brandursachenforschung nimmt die Kriminalpolizei die Ermittlungen auf. Während der polizeilichen Maßnahmen war zu Dokumentationszwecken kurzzeitig ein Polizeihubschrauber eingesetzt.

