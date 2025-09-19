PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-RT: Leichnam in Koffer aus Filderstadt-Bonlanden - Tatverdächtiger festgenommen

Reutlingen (ots)

Filderstadt-Bonlanden (ES):

Ergänzung zu den bisherigen Pressemeldungen, zuletzt vom 16.09.2025 / 08.34 Uhr

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Einen Ermittlungserfolg verzeichnet die Soko Trolley im Fall des in einem Koffer in Filderstadt-Bonlanden aufgefundenen, zwischenzeitlich identifizierten, weiblichen Leichnams. Einsatzkräfte nahmen am Donnerstag (18.09.2025) einen 51-Jährigen aufgrund des Verdachts eines Tötungsdeliktes vorläufig fest. Der Mann befindet sich bereits in Untersuchungshaft.

Im Zuge der Ermittlungen im Umfeld der Verstorbenen waren die Beamtinnen und Beamten der Soko Trolley durch einen Zeugenhinweis, der kurz vor der Ausstrahlung der TV Sendung Aktenzeichen XY ... ungelöst eingegangen war, auf die Spur des Mannes gekommen. Nachdem sich der Tatverdacht gegen ihn erhärtet hatte, durchsuchten Einsatzkräfte auf Grundlage eines von der Staatsanwaltschaft Stuttgart erwirkten, richterlichen Beschluss am Donnerstag die Wohnung des Tatverdächtigen und nahmen diesen fest.

Der Mann macht derzeit von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Freitag (19.09.2025) dem Haftrichter am Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Dieser ordnete gegen den türkischen Staatsangehörigen die Untersuchungshaft an.

Die intensiven, kriminalpolizeilichen Ermittlungen der Sonderkommission zu diesem Fall dauern weiter an. (gj)

