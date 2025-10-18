PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Brake vom 18.10.2025

Delmenhorst (ots)

Elsfleth. Einbruchsdiebstahl.

Am 17.10.2025 von 11:30 Uhr bis 13:15 Uhr kam es in Elsfleth Dalsper zu einem Einbruch bei einer 86-jährigen Frau. Die Täter sind über ein Fenster eingedrungen und haben Schmuck und Geld im Wert von ca. 1000,00 Euro entwendet. Gegen Mittag hat die 86-Jährige einen Mann an der Straße Dalsper gesehen, welcher nervös auf und ab gegangen sei. Diesen beschreibt sie wie folgt: ca. 35 Jahre alt, 170-175 cm groß, westeuropäisches Erscheinungsbild, trug wahrscheinlich eine Mütze und war komplett dunkel gekleidet. Der Pkw des Mannes soll in der Dalsper Hellmer gestanden haben. Bislang ist nur bekannt, dass es sich um einen schwarzen Pkw gehandelt haben soll.

Wer Hinweise zur Tat oder Täter geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei Brake unter 04401/9350 zu melden.

Rückfragen bitte an:

PK Brake

Tel.: 04401/9350

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

