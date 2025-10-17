PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zwei Frauen durch Unfall verletzt

Delmenhorst (ots)

Durch einen Verkehrsunfall in Delmenhorst sind am Donnerstag, 16. Oktober 2025, 17:50 Uhr, zwei Autofahrerinnen leicht verletzt worden.

Eine 78-jährige Frau aus Delmenhorst war zur Unfallzeit mit einem Skoda im verkehrsberuhigten Bereich des Dreilinienwegs unterwegs und wollte in die Straße "Im Wiesengrund" einfahren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer 59-jährigen Delmenhorsterin, die die Straße "Im Wiesengrund" mit einem Kleinwagen in Richtung Akazienstraße befuhr.

Der Skoda prallte frontal in die rechte Seite des Kleinwagens und war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Der Kleinwagen kam nach einer Drehung entgegen der vorherigen Fahrtrichtung zum Stillstand. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 10.000 Euro. Beide Frauen wurde mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

