Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall nach Wendemanöver auf der B212 in Nordenham +++ Führerschein beschlagnahmt

Delmenhorst (ots)

Nach einem verbotenen Wendemanöver sind am Donnerstag, 16. Oktober 2025, 09:10 Uhr, zwei Fahrzeuge auf der B212 in Nordenham kollidiert. Der Führerschein des Verursachers wurde beschlagnahmt.

Zur Unfallzeit war ein 75-jähriger Mann aus Geestland mit einem Mercedes auf der B212 in Richtung Brake unterwegs. Zunächst wollte er diese in Richtung Wesertunnel verlassen und wechselte auf den Ausfädelungsstreifen. Hier stoppte er und wendete seinen Mercedes unter Ausnutzung der gesamten Fahrbahn, um zurück auf die Richtungsfahrbahn Nordenham zu gelangen. Auf dieser Richtungsfahrbahn war ein 66-jähriger Mann aus Elsfleth mit einem VW unterwegs, der trotz einer eingeleiteten Gefahrenbremsung frontal mit der rechten Fahrzeugseite vom Mercedes kollidierte.

Verletzt wurde durch den Unfall glücklicherweise niemand. An den beiden Fahrzeugen entstanden aber Schäden in Höhe von ungefähr 11.000 Euro. Wegen des verbotenen Wendemanövers ist gegen den 75-Jährigen ein Verfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet worden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg ordnete ein Richter die Beschlagnahme des Führerscheins des 75-Jährigen an.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

