LPI-NDH: Drift in der Innenstadt - zwei Verletzte

Mühlhausen (ots) - Am Donnerstag wurde bei der Polizeiinspektion Mühlhausen das Ansprühen von verfassungswidrigen Symbolen und Losungen an einer Fußgängerunterführung in der Wagenstedter Straße mitgeteilt. Unbekannte hatten mit violetter und blauer Sprühfarbe unter anderem mehrere Hakenkreuze und eine Grußlosung aus der NS-Zeit an dem Mauerwerk aufgebracht. ...

mehr