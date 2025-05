Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verfassungsfeindliche Schmierereien an Fußgängerunterführung

Mühlhausen (ots)

Am Donnerstag wurde bei der Polizeiinspektion Mühlhausen das Ansprühen von verfassungswidrigen Symbolen und Losungen an einer Fußgängerunterführung in der Wagenstedter Straße mitgeteilt. Unbekannte hatten mit violetter und blauer Sprühfarbe unter anderem mehrere Hakenkreuze und eine Grußlosung aus der NS-Zeit an dem Mauerwerk aufgebracht. Die Stadtverwaltung Mühlhausen wurde mit der Entfernung der Graffiti beauftragt.

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Das Kommissariat für Staatsschutzdelikte der Kriminalpolizeistation Mühlhausen wird in der Sache ermitteln und sucht in diesem Zusammenhang nach zeugen, die Hinwiese zur Tat oder den Tätern geben können.

Aktenzeichen: 0117511

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell