POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Jugendliche bei versuchtem Einbruch gefasst

Vermutlich bei einem versuchten Einbruch in Delmenhorst wurden am Mittwoch, 15. Oktober 2025, zwei Jugendliche auf frischer Tat ertappt.

Ein Bewohner eines Einfamilienhauses im Dwoberger Heuweg wurde gegen 15:30 Uhr auf zwei junge Personen aufmerksam, die sich unbefugt Zutritt zu seinem Grundstück verschafft hatten und maskiert waren. Nachdem er die Personen angesprochen hatte, kletterten sie über Zäune und flüchteten über einen nahen Spielplatz in Richtung Landwehrstraße. Der 64-jährige Bewohner des Hauses verständigte die Polizei, nahm aber auch selbst die Verfolgung der Tatverdächtigen auf. Im Bereich eines kleinen Waldstücks in der Düppelstraße verlor er die Beiden aus den Augen. Ein speziell ausgebildeter Diensthund der Polizei nahm hier aber eine Fährte auf, die über die Bahngleise in Richtung "Im Ströhen" führte. Folglich intensivierte die Polizei die Fahndungsmaßnahmen in diesem Bereich. In der Grundigstraße konnte schließlich ein Tatverdächtiger gestellt werden. Der zweite Beschuldigte flüchtete über einen Verbindungsweg in Richtung Oldenburger Straße und wurde hier festgenommen. Auf dem Fluchtweg fanden die Beamten Taschen, die den beiden jungen Männern zugeordnet werden konnten. Sie beinhalteten unter anderem Masken und Wechselkleidung.

Gegen die beiden 16-jährigen Delmenhorster ist ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des versuchten Wohnungseinbruchdiebstahls eingeleitet worden. Sie wurden nach dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an Angehörige übergeben.

