Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Drei Personen bei Auffahrunfall auf der Autobahn 1 in Stuhr verletzt

Delmenhorst (ots)

Durch einen Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Stuhr sind am Mittwoch, 15. Oktober 2025, gegen 16:00 Uhr, drei Personen verletzt worden.

Zur Unfallzeit befuhr ein 46-jähriger Mann aus der Region Aachen mit einem Skoda den linken Fahrstreifen der Autobahn 1 in Richtung Hamburg. Kurz vor der Anschlussstelle Brinkum musste er aufgrund des täglich hohen Verkehrsaufkommens bis zum Stillstand abbremsen. Ihm folgte eine 30-Jährige aus Bremen, die ihren Kleinwagen ebenfalls stoppte. Die dann folgende 74-Jährige aus Stuhr reagierte zu spät und fuhr mit einem Citroen auf das Heck vom Kleinwagen auf. Abschließend fuhr eine 48-Jährige aus dem Kreis Mettmann mit einem Honda auf den Citroen der 74-Jährigen auf.

Die drei Frauen erlitten leichte Verletzungen, verzichteten aber auf die Hinzuziehung von Rettungskräften. Ihre Autos waren nicht mehr fahrbereit. Es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 17.000 Euro. Der linke Fahrstreifen war bis 18:00 Uhr blockiert.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

