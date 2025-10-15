PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Zeugen nach Tageswohnungseinbruch in Nordenham gesucht

Delmenhorst (ots)

Nach einem Tageswohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus in Nordenham sucht die Polizei nach Zeugen.

Bislang unbekannte Personen haben sich am Mittwoch, 15. Oktober 2025, Zutritt zu einem Wohnhaus in der Glatzer Straße verschafft. Dazu begaben sie sich in der Zeit von 07:30 bis 08:20 Uhr auf die von der Straße abgelegenen Seite des Hauses und öffneten hier ein Fenster. Anschließend nahmen sie Schmuck an sich und verließen den Tatort. Angaben zum entstandenen Schaden sind noch nicht möglich.

Die Polizei fragt nun, wer im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Glatzer Straße bzw. im näheren Umfeld gesehen hat. Hinweise werden unter der Telefonnummer 04731/2694-0 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren