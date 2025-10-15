Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Zeugen nach Tageswohnungseinbruch in Nordenham gesucht

Delmenhorst (ots)

Nach einem Tageswohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus in Nordenham sucht die Polizei nach Zeugen.

Bislang unbekannte Personen haben sich am Mittwoch, 15. Oktober 2025, Zutritt zu einem Wohnhaus in der Glatzer Straße verschafft. Dazu begaben sie sich in der Zeit von 07:30 bis 08:20 Uhr auf die von der Straße abgelegenen Seite des Hauses und öffneten hier ein Fenster. Anschließend nahmen sie Schmuck an sich und verließen den Tatort. Angaben zum entstandenen Schaden sind noch nicht möglich.

Die Polizei fragt nun, wer im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Glatzer Straße bzw. im näheren Umfeld gesehen hat. Hinweise werden unter der Telefonnummer 04731/2694-0 entgegengenommen.

