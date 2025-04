Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst

FW Tönisvorst: Erfolgreiche Truppmannausbildung für die Feuerwehren Tönisvorst und Kempen

Tönisvorst (ots)

Vom 11. März bis zum 12. April 2025 fand der zweite Teil der gemeinsamen Grundausbildung für die Nachwuchskräfte der Freiwilligen Feuerwehren Tönisvorst und Kempen statt. Im Rahmen der sogenannten Truppmannausbildung vertieften die angehenden Feuerwehrleute unter der Leitung von Bernd Heyer die erlernten Kenntnisse und Fähigkeiten für ihren Einsatz bei der Feuerwehr. Die Module 3 und 4 konnten an diesem Wochenende von allen 18 Teilnehmenden erfolgreich abgeschlossen werden. Bei diesem Lehrgang formte sich ein Ausbilderteam aus beiden Feuerwehren, die sowohl bei der theoretischen als auch bei der praktischen Wissensvermittlung mitwirkte. Den Teilnehmern wurden so zum Beispiel die theoretischen Themen wie "Psychische und Physische Belastung", "Rechtsgrundlagen im Feuerwehrdienst" oder "Gefahren der Einsatzstelle". Fragen und Unklarheiten konnten bei den gemeinsamen Präsenzunterrichten durch die Ausbilder geklärt und kniffligere Themen erläutert werden. Aber die Grundausbildung beinhaltet vor allem auch die Vermittlung von praktischen Fertigkeiten. In den praktischen Teilen wurden über die vergangenen Dienstag- sowie Donnerstagabende und Samstage alle wesentlichen Handgriffe und Vorgehensweisen der technischen Hilfe und Brandbekämpfung immer wieder trainiert. Dass die Ausbildung auf hohem Niveau durchgeführt wurde, konnten die Teilnehmer nun in einer Prüfung unter Beweis stellen. Einer schriftlichen Wissensabfrage am vergangenen Dienstag schlossen sich mehrere Übungen an, die von einer Prüfungskommission abgenommen und bewertet wurden. Da die Teilnehmer ihre Prüfung erfolgreich abgeschlossen haben, konnten die Leiter der Feuerwehren Tönisvorst und Kempen dann am Nachmittag zwei neue Truppfrauen und 16 neue Truppmänner in den Einsatzdienst Ihrer jeweiligen Einheiten aufnehmen. Die Feuerwehren Tönisvorst und Kempen gratulieren allen Absolventen zu ihrem Erfolg und danken den Ausbildern für ihren unermüdlichen, zeitintensiven Einsatz sowie die hervorragende Unterstützung während der gesamten Ausbildung.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst, übermittelt durch news aktuell