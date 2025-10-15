Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Stuhr verursacht zusätzliche Behinderungen

Delmenhorst (ots)

Ein Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Stuhr hat am Dienstag, 14. Oktober 2025, gegen 17:15 Uhr, zu zusätzlichen Behinderungen geführt.

Ein 36-jähriger Mann aus Bulgarien befuhr zur Unfallzeit mit einem Lastzug den mittleren Fahrstreifen der dreispurigen Autobahn in Richtung Hamburg. Kurz vor der Anschlussstelle Brinkum wollte er auf den rechten Fahrstreifen wechseln. Dabei kollidierte sein Anhänger seitlich mit der Sattelzugmaschine eines 58-Jährigen aus Bochum. Es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 15.000 Euro.

Nach dem Zusammenstoß waren der mittlere und rechte Fahrstreifen blockiert. Die Unfallstelle konnte bis ungefähr 18:30 Uhr lediglich über den äußerst linken Fahrstreifen passiert werden. Auf dem durch täglichen Stau belasteten Teilstück der Autobahn 1 kam es zu weiteren Verzögerungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell