POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer in der Mainzer Innenstadt

Mainz (ots)

Im Zitadellenweg in der Mainzer Innenstadt ist es am Dienstag, 14.10.2025, gegen 16:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Zweiradfahrern gekommen.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr ein 42-jähriger Mann mit seinem Fahrrad den Geh- und Radweg bergauf in Fahrtrichtung Windmühlenstraße. Zeitgleich war ein 36-jähriger Mann mit seinem Rad bergab in Richtung Holzhofstraße unterwegs.

Letzterer hantierte während der Fahrt an seinem Mobiltelefon, das mit einer Halterung am Lenker befestigt war. Aufgrund der Ablenkung geriet er auf die Fahrlinie des ihm entgegenkommenden Radfahrers. Es kam zum Zusammenstoß. Der 42-Jährige wurde leicht am Bein verletzt. Sein Fahrrad wies Beschädigungen auf.

Im Zuge der Unfallaufnahme bemerkten die hinzugerufenen Einsatzkräfte der Polizei, dass es sich beim Gefährt des 36-jährigen Unfallverursachers augenscheinlich um kein gewöhnliches Pedelec handelte, sondern daran ein Gasgriff angebracht war. Sodass es, anders als bei einem Pedelec, auch ohne Trittimpuls des Fahrenden und auf eine Geschwindigkeit von über 25 km/h beschleunigt werden konnte. Damit gilt es rechtlich gesehen nicht mehr als Fahrrad, sondern als Kleinkraftrad. Für dessen Nutzung sind eine gültige Fahrerlaubnis sowie Versicherungsschutz und -kennzeichen notwendig. Beides lag in diesem Fall nicht vor.

Das E-Bike wurde auf der Dienststelle rückgebaut. Zudem muss der Fahrer mit Strafanzeigen wegen Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz rechnen.

