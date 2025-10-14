Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Unklarer Vorfall mit schwerverletztem Mann in der Mainzer Neustadt - Zeugen gesucht

Mainz-Neustadt (ots)

In den frühen Morgenstunden kam es gegen 03:30 Uhr zu einem Polizeieinsatz in der Mainzer Neustadt.

Die Rettungsleitstelle Mainz erhielt die Meldung über eine bewusstlose Person, die auf der Fahrbahn der Boppstraße lag. In unmittelbarer Nähe wurde ein E-Scooter aufgefunden.

Die Umstände des Vorfalls sind derzeit völlig unklar. Ob es sich um einen Verkehrsunfall, ein medizinisches Notfallgeschehen, einen Sturz oder eine Straftat handelt, ist bislang nicht bekannt.

Der 48-jährige Mann aus Mainz wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus nach Wiesbaden eingeliefert.

Die Polizei bittet Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-34250 zu melden. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Jede Unterstützung ist für die Aufklärung des Vorfalls von großer Bedeutung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell