PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Diebstahl von Fahrzeugteilen in Mainz-Weisenau - Zeugen gesucht

Mainz-Weisenau (ots)

In der Nacht vom 9. auf den 10. Oktober 2025 wurden in einer angrenzenden Straße der Göttelmannstraße in Mainz-Weisenau durch bislang unbekannte Täter mehrere Fahrzeugteile entwendet. Betroffen sind insgesamt vier Fahrzeuge, bei denen Spiegelgläser von Außenspiegeln sowie Tankdeckel gestohlen wurden.

Bei einem der Fahrzeuge handelt es sich um einen Mercedes-Benz, die übrigen drei gehören der Marke BMW an.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Taten oder den Tätern geben können, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren