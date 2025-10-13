Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Diebstahl von Fahrzeugteilen in Mainz-Weisenau - Zeugen gesucht

Mainz-Weisenau (ots)

In der Nacht vom 9. auf den 10. Oktober 2025 wurden in einer angrenzenden Straße der Göttelmannstraße in Mainz-Weisenau durch bislang unbekannte Täter mehrere Fahrzeugteile entwendet. Betroffen sind insgesamt vier Fahrzeuge, bei denen Spiegelgläser von Außenspiegeln sowie Tankdeckel gestohlen wurden.

Bei einem der Fahrzeuge handelt es sich um einen Mercedes-Benz, die übrigen drei gehören der Marke BMW an.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Taten oder den Tätern geben können, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell