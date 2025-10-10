Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Unfall auf der Koblenzer Straße: Fahrer unter Alkoholeinfluss verursacht Zusammenstoß

Mainz (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 17:30 Uhr auf der Koblenzer Straße Höhe der Ampelkreuzung zur Straße Im Münchfeld zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen.

Ein PKW-Fahrer musste aufgrund technischer Probleme sein Fahrzeug anhalten. Er sicherte sein Auto ordnungsgemäß ab, schaltete das Warnblinklicht ein und lotste den nachfolgenden Verkehr vorsichtig an seinem Pannenfahrzeug vorbei.

Ein von hinten kommender 86-Jähriger Fahrzeugführer erkannte das stehende Auto, scherte plötzlich und weit nach links aus und geriet dabei in den Gegenverkehr. Er konnte sein Fahrzeug nicht rechtzeitig abbremsen, wodurch es zur Kollision mit einem entgegenkommenden PKW kam.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Beide Fahrer wurden leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Mainzer Krankenhaus gebracht.

Bei dem Unfallverursacher wurde ein Atemalkoholwert von 1,65 Promille festgestellt. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell