PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus am Winterhafen in Mainz

Mainz (ots)

Bislang unbekannte Täter haben im Zeitraum zwischen Sonntag, 05.10.2025, 02:45 Uhr und Dienstag, 07.10.2025, 21:40 Uhr versucht, in ein Einfamilienhaus im Bereich Am Winterhafen einzubrechen.

Der oder die Täter kletterten nach derzeitigem Erkenntnisstand auf einen Balkon und versuchten dort, die Balkontür aufzuhebeln. Allerdings gelang dies nicht. Es entstand Sachschaden an der Tür.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren