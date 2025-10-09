Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus am Winterhafen in Mainz

Mainz (ots)

Bislang unbekannte Täter haben im Zeitraum zwischen Sonntag, 05.10.2025, 02:45 Uhr und Dienstag, 07.10.2025, 21:40 Uhr versucht, in ein Einfamilienhaus im Bereich Am Winterhafen einzubrechen.

Der oder die Täter kletterten nach derzeitigem Erkenntnisstand auf einen Balkon und versuchten dort, die Balkontür aufzuhebeln. Allerdings gelang dies nicht. Es entstand Sachschaden an der Tür.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell