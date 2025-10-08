Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Polizei Mainz bereitet sich auf das Oktoberfest 2025 vor: Fokus auf Sicherheit und friedlichen Verlauf

Mainz (ots)

Vom 9. bis zum 26. Oktober 2025 findet in Mainz das traditionelle Oktoberfest statt. Die Polizei Mainz ist in enger Abstimmung mit den Veranstaltern und der Stadt bestens auf das Großereignis vorbereitet und wird während der gesamten Festdauer umfassende Sicherheitsmaßnahmen treffen.

Umfangreiche Präsenz und Sicherheitskonzept

Bereits im Vorfeld war die Polizei aktiv an der Erstellung des Sicherheitskonzeptes für die Veranstaltung beteiligt, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Während der Festtage wird die Polizei regelmäßig und sichtbar mit Einsatzkräften vor Ort sein, um schnell auf alle Lagen reagieren zu können und als Ansprechpartner für Besucher zur Verfügung zu stehen.

Intensive Überwachung des Straßenverkehrs

Begleitend zu den Festlichkeiten wird die Polizei auch im Umfeld des Veranstaltungsgeländes die Verkehrssicherheit intensiv überwachen. Die durch die Stadt Mainz angeordneten Geschwindigkeitsbegrenzungen werden während des gesamten Zeitraums ohne Vorankündigung überwacht.

Dies betrifft insbesondere die Ludwig-Erhard-Straße und die Rheinhessenstraße, auf denen eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h angeordnet wurde. Ziel ist es, die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer und insbesondere der Fußgänger zu gewährleisten, die zum und vom Festgelände unterwegs sind.

Rückblick und Erwartungen

Die Polizei Mainz blickt auf ein friedliches und sicheres Oktoberfest im Jahr 2024 zurück, das ohne Auffälligkeiten verlief. Die Behörde erwartet auch in diesem Jahr aufgrund der guten Vorbereitung und der bewährten Zusammenarbeit mit allen Beteiligten keine besonderen Auffälligkeiten.

Die Polizei bittet alle Besucher, zur Sicherheit beizutragen, indem sie sich an die geltenden Regeln halten und bei verdächtigen Beobachtungen umgehend die Einsatzkräfte informieren.

Die Bilanz des letzten Jahres finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117708/5900785

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell